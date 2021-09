Kulturkreis Hösel präsentiert das Kinderstück des Jungen Schauspiels Düsseldorf „Der Mann, der eine Blume sein wollte“, das sich an Kinder zwischen vier und sieben Jahren richtet, aber auch an ihre Eltern und Großeltern. Daher wird dieses Stück zweimal aufgeführt, am Dienstag, 28. September, um 17 Uhr für Kinder in Begleitung im Haus Oberschlesien, Bahnhofstraße 71 in Hösel, und am Mittwoch, 29. September, um 10 Uhr ausschließlich für die Höseler Kindergärten.



Das Stück regt die Phantasie der Kinder (und der Erwachsenen) an: Es reicht einem Mann nicht mehr, einfach nur ein Mann zu sein, der täglich zur Arbeit geht, in seiner Freizeit Fußball spielt und zu Hause fernsieht. Er möchte eine Blume sein und auf einer Wiese stehen. Zuerst eine Butterblume, dann eine hochgewachsene rote Mohnblume, danach die Blume an einem Strauch, die unerhört gut duftet, daraufhin eine Blume an einer Linde, über der Welt schwebend, und schließlich die Blume, die ganz oben auf einem Berg als einzige blüht. Als der Mann lange genug eine Blume war, will er eine Frau sein und Kleider tragen in allen Farben, an die er nur denken kann. Als Frau kann er Blumen im Haar haben und lange Röcke anziehen, die weit schwingen, wenn er sich dreht. Am Ende wird er wieder ein Mann, der zum Fasching als Blumenwiese geht und so sein Glück findet.

Anmeldung erforderlich

Die Anmeldung ist nur über die Homepage des Kulturkreises oder über Neanderticket möglich, wo sich auch weitere Infos finden. Es gibt keine Tageskasse.