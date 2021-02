Geschichte ist ab Donnerstag, 25. Februar, die "traurige tragödchenlose Zeit, denn dann startet um 20.15 Uhr auf einem eigenen youtube-Kanal das tragödchen-tv. Jeden Donnerstag gibt es dann eine tragische Alternative zu dem noch tragischeren offiziellen Corona-TV der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsender.", heißt es in der Ankündigung des Ratinger Tragödchens.

Die Gebühren für das tragödchen-tv sind absolut freiwillig, immer einmalig und kommen den jeweils auftretenden Ensemble-Mitgliedern zugute. Sie können per paypal an: buch-cafe@web.de entrichtet oder ans Buch-Café Peter & Paula getragen werden (Abhol- und Lieferdienst/ click & collect).

Premiere mit Heine und Berg

Die Tragödchen-tv-Premiere gibt es mit dem Solo-Programm „Heinrich Heine - Deutschland ein Wintermärchen“ mit dem aus vielen Fernsehproduktionen bekannten Ratinger Schauspieler Rolf Berg.

Das 1844 erschienene „schmutzigste Pamphlet, das je gegen Deutschland geschleudert wurde“ löst auch heute noch heftige leidenschaftliche Diskussionen aus. Verkrustete Gesellschaftsformen aufzuzeigen, geistige und soziale Not zu beseitigen und staatliche Zwänge anzuprangern. Das war Heines Anliegen vor mehr als 150 Jahren. Es hat gerade bis heute an Aktualität nichts verloren. Heine findet zwar als deutscher Lyriker allgemein Anerkennung, wird aber als sozialkritischer, politischer Schriftsteller immer noch zu wenig gelesen.

Prominente Verstärkung für's Tragödchen

Mit Rolf Berg bekam das Tragödchen-Ensemble prominente Verstärkung. In den vergangenen Jahren stieß er mal zu monatlichen Matinéen sonntags oder auch gelegentlich donnerstags zum Direktoren-Ensemble der Ratinger Kleinkunstbühne (im Tragödchen gibt es nur Direktoren) hinzu.

Zweifel an der Eignung zum Ensemblemitglied des, bis Corona, schon 12 Jahre ununterbrochen laufenden Tragödchens hat nur Rolf Berg selbst. Seine Erscheinung sei an sich nicht tragisch genug und seine Schauspielerkarriere eigentlich auch sehr erfolgreich (WDR-Fernsehserie „Die Anrheiner“, Kino- Film „Eine Insel namens Udo“ mit Kurt Krömer, 2013 Theaterrolle in der Komödie Düsseldorf, Werbespots mit Anke Engelke).

Weitere Informationen unter Tel. 02102/26095 oder www.buch-cafe.com