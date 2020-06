Viele engagierte Fach-Handwerker und Freunde der Ratinger St.-Sebastianer haben am Samstag, 27. Juni, beim Wiederaufbau des Hochstandes der Bruderschaft mitgeholfen. Am Nachmittag meldete Christian Freund als Projektleiter einem sichtlich begeisterten Schützen-Chef Gero Keusen, dass alle Arbeiten erfolgreich erledigt wurden, so dass ein erstes Richtfest gefeiert werden konnte.

Bereits um 7.30 Uhr begannen die Vorbereitungen: Eberhard Plößl als Bauleiter, Jörg Fiolka und Axel Schmücker sowie die sehr versierten Freunde des Brasselkommandos hatten alle Arbeiten vorab gut koordiniert, und so konnten der Kranführer Christian Drewa und Dachdecker Sven Pallessen mit ihren Mitarbeitern sowie das Team der Firma Harnischmacher mit der Arbeit beginnen.

Fleißige Helfer, interessierte Beobachter

Bruderschaftskönig Georg Wenzel, der Ehrenvorstand um Karl-Heinz Schneider sowie Hauptleute und interessierte Schützen und Bürger beobachteten aus sicherer Entfernung, wie der modifizierte Stand gegen Mittag ausgerichtet und fixiert wurde. Für das leibliche Wohl sorgten Detlef Simon, Bernd Schäper und einige Spender .