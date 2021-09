Um auf die speziellen Rechte der Kinder aufmerksam zu machen und die Kleinsten der Gesellschaft in den Fokus zu rücken, wird jedes Jahr der Weltkindertag am 20. September bundesweit mit Aktionen und Festen gefeiert - so auch in Ratingen, wo das Jugendamt, die Evangelische Kirchengemeinde Ratingen und der Kinderschutzbund gemeinsam am Sonntag, 19. September, von 11 bis 18 Uhr zu einem Familienpicknick im Poensgenpark einladen.

Die städtischen Jugendzentren, die Jugendverbände, die Kirchengemeinden und andere Institutionen bieten ein buntes Programm mit verschiedenen Spiel- und Bastelaktion an. Auch das Spielmobil macht an dem Tag halt im Poensgenpark und der Clown Wolferino sorgt für zusätzliche spannende und lustige Unterhaltung. Getreu dem Motto „Kinderrechte kennen keinen Lockdown“ sollen kleine und große Besucher einen entspannten Tag im Grünen verbringen und die Seele baumeln lassen.

Corona-Vorgaben

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keine Essens- und Getränkestände vor Ort. Besucher sind deshalb eingeladen, ein Picknick auf der Wiese zu veranstalten und ihre eigene Decke und Verpflegung mitzubringen. Es gelten die drei Gs: Alle Besucher über 14 Jahren müssen einen entsprechenden Nachweis (vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet) am Eingang vorzeigen.