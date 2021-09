Ein Jazzkonzert mit dem beliebten Jazzpianisten Chris Hopkins präsentiert der Kulturkreis Hösel am Sonntag, 3. Oktober, um 11 Uhr im Bankettsaal des Hotel Krummenweg, Am Krummenweg 1 in Ratingen.

Der gebürtige Amerikaner, Wahl-Bochumer und Jazz-Dozent der Kölner Hochschule für Musik wurde mit inzwischen über 4.000 Konzerten in der Presse als „live-Monster“ bezeichnet, der mit „Jazz auf die lässige Art“ begeistere. Er hat sich dieses Mal mit der australischen Jazz-Band „Jazz Kangaroos“ zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie ein Album eingespielt, das soeben in Paris mit dem "Couleurs Jazz Hit!" ausgezeichnet wurde. Er selbst schreibt über ihre Musik: „Ich und das Trio spielen Swing-Jazz und sehr melodische Musik. Das ist komplex, und das virtuose Spiel verlangt uns viel ab, aber unsere Musik ist von spielerischer Art und nicht verkopft, rhythmisch und melodiös.“

Weitere Infos

Weitere Infos finden sich auf der Homepage des Kulturkreises. Wegen der großen Nachfrage ist eine Anmeldung dort oder über Neanderticket ratsam. Es gibt aber auch eine Tageskasse. Das Konzert findet gemäß den aktuellen NRW Corona-Richtlinien nur für Geimpfte, Genesene und Getestete statt. Dafür entfallen Masken und Abstände.