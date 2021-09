Die Sängerin, Songwriterin und Poetin Ulla Meinecke gastiert zusammen mit Reinmar Henschke und der Tragödchen Band am Freitag, 24. September, ab 20 Uhr im Ratinger Tragödchen.

Im Buch-Café Peter & Paula oder in der Friedenskirche in Ratingen-Ost (je nach Zahl der Anmeldungen unter Telefon 26095) präsentiert das Tragödchen zudem in einer kleinen Ausstellung alle Langspielplatten, CDs und Bücher der Berliner Künstlerin.

Auf ironische Weise

In ihren Texten reflektiert sie auf ironische Weise und mit einer ihr eigenen poetischen Sprache die Mysterien des Alltags und der Liebe. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache und nicht zuletzt ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin.

Viele 1000 Konzerte, ebenso viele Lesungen ihrer zwei bislang veröffentlichten Bücher, hat Ulla Meinecke in den letzten Jahren absolviert. Weit mehr als eine Million Tonträger hat sie von ihren Alben verkauft.

Meisterin der treffenden Worte

Ulla Meinecke ist die Meisterin der treffenden Worte. Ihre Geschichten sind Bilder des Alltäglichen, die auf unvergleichliche Weise dem Besonderen nachgehen. Die Texte der selbsternannten „Hardcore-Romantikerin“ handeln von dem einen großen Thema: von der wahren Liebe, von zarten Anfängen, kleinen Fluchten, großen Dramen und starken Abgängen.

1977 veröffentlichte sie ihre erste LP („Von toten Tigern und nassen Katzen“) in Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg als Produzenten. 1979 zog sie von Hamburg nach Berlin um, und es begann die Zusammenarbeit mit Herwig Mitteregger als Komponist, später auch als Produzent. Kurze Zeit danach gründete sie ihre erste eigene Band.

1980 erschien ihr drittes Album (Überdosis Großstadt), dass erstmals von Udo Arndt produziert wurde. 1981 das zweite Album mit Herwig Mitteregger („Nächtelang“).

Meineckes Durchbruch

1983 dann der Durchbruch mit dem Album „Wenn schon nicht immer, dann wenigsten für ewig“ mit dem Hit „Die Tänzerin“. Mit dabei waren verschiedene Komponisten, darunter Edo Zanki und Rio Reiser. Es folgten Tourneen in verschiedenen Besetzungen.

1985 „Der Stolz italienischer Frauen“ 1987 das Live Album „Kurz vor acht“. 1988 das nächste Album „Erst mal gucken dann mal sehen“. 1991 erschien die bislang letzte Zusammenarbeit mit Udo Arndt: Das Album „Löwen“ ist die Lieblings-Ulla-Meinecke-CD von Tragödchendirektor Bernhard Schultz, eine Sammlung von Ulla Meineckes Lieblinssongs diverser englischer, amerikanischer und australischer Autoren, die sie werkgetreu ins Deutsche übertrug und interpretierte.

1994 dann das Album „An!“, produziert von Uwe Hoffmann. 1997 Premiere von „Songs und mehr“ im Januar in der „Schaubühne im Lindenfels“ in Leipzig. Ein Abend mit der Sängerin, begleitet von Reinmar Henschke am Flügel. Bis Ende 1998 über zweihundert Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit Erfolg der Tournee

Mit dem großen Erfolg der Tournee entstand Anfang 1999 das neue Programm: „Kurz nach Acht“ – wieder mit Reinmar Henschke. Produziert wurde im selben Jahr auch die ‚live‘-Doppel-CD „Kurz nach Acht“. Bei dieser ‚live‘-Aufzeichnung waren mit zugegen die Gastmusiker Till Brönner (Trompete), Nippi Noya (Percussion), Dave King (Bass) und Mirian Gold (Gesang). 2001 Zusätzliche Verstärkung durch Ingo York (Bass) und Leeman (Gitarre). In dieser Besetzung ab Herbst 2002 das Programm „Die Luft ist rein“ zur gleichnamigen CD. 2003 erfüllte sich ein lang gehegten Wunsches: dieUmsetzung ihres Lieblingsbuches „Die Abenteuer von Tom Sawyer“ als Hörbuch – Musik von Ingo York, Regie Günter Amendt.

2005 Im Januar erscheint unter dem Titel „Im Augenblick“ die CD und parallel dazu im März „Ulla Meinecke – Im Augenblick / Das Buch“ (Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf), eine Sammlung mit Texten, Fotografien und Bühnengeschichten . Im Anschluss, nach dem großen Erfolg auf der Leipziger Buchmesse, präsentierte sie 2005 ihr Buch in Deutschland, Österreich und Schweiz auf unzähligen musikalischen Lesungen zusammen mit Ingo York.

2006 Lesung des Hörbuchs „Das alles und noch viel mehr“ nach der inoffiziellen Biographie von Hollow Skai über Rio Reiser. 2007 Vorstellung des 2. Buches: „Willkommen in Teufels Küche“ – Vom Glanz und Elend der Chaotiker (Blanvalet Verlag). Es folgten Theaterengagements an den Hamburger Kammerspielen und am Renaissance Theater Berlin in zwei Theaterstücken mit Songs von Dietmar Loeffler: „Männerbeschaffungsmassnahmen“ und „Endstation Sehnsucht“.

2012 Entwicklung eines neuen Bühnenprogramms mit Ingo York und Reinmar Henschke, dass auch im Ratinger Tragödchen 2019 aufgeführt und 2016 mit dem erfolgreichen Doppel-Livealbum „Wir waren mit dir bei Rigoletto“ auch als CD veröffentlicht wurde.