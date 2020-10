Einen Grund zu feiern gibt in Evangelischen Kirchenkreis Ratingen. Die Adolf-Clarenbach-Kirche in Hösel feiert ihr 90-jähriges Bestehen.

Ratingen-Hösel. Die Grundsteinlegung erfolgte am 27. Oktober 1929 und ein klnappen Jahr später am am 26. Oktober 1930 wurde die evangelische Adolf-Clarenbach-Kirche in Hösel eingeweiht.

In diesen besonderen „Corona-Zeiten“ wird es zum 90-jährigen Jubiläum der Kirche keinen größeren Festgottesdienst und auch keine andere Veranstaltung geben, da die Auflagen einfach keine Planung eines entsprechend feierlichen Rahmens zulassen.

Der „Verein zur Erhaltung der Adolf-Clarenbach-Kirche Hösel“ hat sich daher entschlossen, ein Jubiläumsheft für alle evangelischen Gemeindemitglieder aufzulegen und mit dem letzten Gemeindebrief ausgeteilt.Für Interessierte liegen weitere Exemplare im evangelischen Gemeindehaus aus.

Der Förderverein hofft, dass das Jubiläumsheft bei den älteren Gemeindemitgliedern wieder Erinnerungen an alte Zeiten kirchlicher Begegnungen weckt. Bei den Jüngeren soll das Heft das Interesse für die Entwicklung der Gemeinde und die Geschichte der denkmalgeschützten Kirche anregen.

Einige umfangreiche Sanierungen waren in der Vergangenheit bereits erfolgt und auch darüber wird im Jubiläumsheft geschrieben. Berichtet wird ebenso von der Entwicklung des ländlich geprägten Ortes Hösel zur wachsenden Wohngemeinde ab Ende des 19. Jahrhunderts. Auch die enge gemeindliche Verbindung der Höseler und Linneper Reformierten wird geschildert. Die evangelische Gemeinde Hösel gehörte auch nach dem Bau der Kirche noch bis 1957 zur reformierten Kirchengemeinde in Linnep.

Im Jahr 1996 erfolgte dann der Eintrag in die Denkmalliste der Stadt Ratingen.

Dies und noch einiges mehr kann im Jubiläumsheft nachgelesen werden und ist mit vielen Fotos unterlegt worden.