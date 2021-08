Spannung, Unterhaltung und die neuesten Spiele testen – das war in den vergangenen Jahren stets das Motto bei den Ratinger Spieletagen. Die gute Nachricht für alle Spielefans: Die Spieletage kommen wieder. Sie finden am nächsten Wochenende, Samstag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. September, von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle, Schützenstraße 1, statt.

An beiden Tagen können sich Familien, Gelegenheits- und Vielspieler zahlreiche Spiele beim VHS-Spieletreff ausleihen und vor Ort ausprobieren. Darüber hinaus präsentieren Spieleverlage und Spieleautoren ihre aktuellen Spiele. Ferner findet der beliebte „Bring & Buy“-Flohmarkt statt, bei dem Besucher Spiele kaufen und verkaufen können. Snacks und Getränke gibt es gegen ein kleines Entgelt an der Kaffeebar in der Stadthalle.

Es gelten die 2Gs sowie alternativ ein entsprechender Nachweis (negativer Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden), der bei Eintritt in Verbindung mit einem Lichtbildausweis vorzulegen ist. Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung, also auch an den Spieltischen.

Die Ratinger Spieletage werden veranstaltet vom Jugendamt und dem Kulturamt der Stadt Ratingen in Kooperation mit „JuTu“, der Kinder und Jugendarbeit der evangelischen Kirche Ratingen. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter www.ratinger-spieletage.de. Die Ratinger Spieletage locken am 4. und 5. September wieder zahlreiche Spielefans in die Stadthalle. Foto: Stadt Ratingen