Liebe Leserinnen und Leser,

eine Störung in der IT hat gestern die Produktion des Ratinger Wochenblatts erheblich verzögert. Daher kann es dazu kommen, dass Sie den Roten Punkt am heutigen Donnerstag, 22. Oktober, später zugestellt bekommen als gewohnt. Seien Sie versichert, dass unsere Verteiler alles dafür tun, dass die Verspätung nicht zu groß wird.

Wir bitten um Verständnis und freuen uns, wenn Sie auch in Zukunft in unsere Zeitung blicken oder den Lokalkompass besuchen.

Es grüßt Sie herzlichst:

Ihr Wochenblatt-Team