Weil auf der Baustelle für die Wallhöfe ein Kran abgebaut wird, muss die Düsseldorfer Straße im Bereich der Sparkasse an zwei Sonntagen voll gesperrt werden.

Am 19. und 26. Juni jeweils von 7 bis 18 Uhr kann man weder von der Grabenstraße in die Düsseldorfer Straße noch von der Düsseldorfer Straße in die Graben- oder Wallstraße fahren. Der Verkehr wird weitläufig umgeleitet. Betroffen ist auch die Ortsbuslinie O15, die Haltestelle Grabenstraße kann an den beiden Sonntagen nicht angefahren werden.