Das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg Ratingen wurde von der Europäischen Union als erste Blue School Deutschlands ausgezeichnet: "Diese Auszeichnung verpflichtet zum Handeln.", heißt es seitens des Berufskolleges. Daher haben vor kurzem 25 Schüler des Berufskolleges beim RhineCleanUp teilgenommen, um auf diese Weise aktiv der Verschmutzung der Weltmeere entgegen zu wirken.

Sich informieren, sich austauschen und andere informieren über die weltweite Verschmutzung der Meere mit Verpackungsmüll ist wichtig, aber nicht genug. Deshalb packten die 25 Schülerinnen und Schüler der ersten European Blue School Deutschlands vor kurzem das Problem auch ganz konkret an.

15 Säcke voller Plastikmüll und Unrat

Am Duisburger Rheinstrand sammelten die Mitglieder des europäischen Erasmus+ Projektes „Let’s make a move! - 17 steps to a sustainable Europe“ des Adam Josef-Cüppers-Berufskollegs (AJC) beim großen RhineCleanUp 15 Säcke voller Plastikmüll und anderen Unrat. Zu den spektakulärsten Funden zählten ein Fahrrad, ein Computer und eine Campingtoilette. All das wird nun nicht mehr den Rhein hinunter Richtung Nordsee fließen und so der Verschmutzung der Weltmeere ein wenig entgegenwirken.

„Ganz besonders freut mich, dass trotz der schlechten Wetterprognose so viele Teilnehmer in ihrer Freizeit den Weg von Ratingen nach Duisburg auf sich genommen und mit angepackt haben“, stellt Melanie Bolcks, Koordinatorin der Europaprojekte am AJC zufrieden fest.

„Neben der Arbeit, war es auch ein sehr geselliger Tag. Solche Hands-on-Aktionen schweißen die beteiligten Schüler und Lehrer noch mehr zusammen“, ergänzen Nora vom Brauch und Martin Bieber, die sich ebenfalls als Lehrer im Europateam engagieren. „Es hat einfach Spaß gemacht, hier mit anderen Leuten aus verschiedenen Klassen gemeinsam etwas zu bewegen“, freuen sich Sina und Lucy aus der Jahrgangsstufe 12 des Wirtschaftsgymnasiums.

Das Erasmus+ Projekt „Let’s make a move! - 17 steps to a sustainable Europe“ der Jahrgangsstufen 11 bis 13 des Beruflichen Gymnasiums brachte dem AJC im vergangenen Juni die Auszeichnung der Europäischen Union als erste deutsche European Blue School ein.

Über "Blue Schools"

"Blue Schools beschäftigen sich im Sinne der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit dem Leben am und unter Wasser. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung setzt den globalen Rahmen für die globale Umweltpolitik bis 2030.", heißt es seitens des Adam-Josef-Cüppers Berufskolleges Ratingen.