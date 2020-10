Viele Leser verfolgen die Berichterstattung des Ratinger Wochenblatts mittlerweile auch auf dieser Seite im Lokalkompass. Wer aber auch nach wie vor die Print-Ausgabe in die Hand nimmt, der stellt ab 8. Oktober 2020 fest: Es hat sich etwas getan! In der Tat wurde am Layout des Roten Punkts gearbeitet, um unsere Zeitung noch nutzerfreundlicher zu machen.

Nachdem das Ratinger Wochenblatt Anfang 2018 von der Funke-Mediengruppe übernommen wurde, hat es erste, behutsame Änderungen am Erscheinungsbild gegeben, die von den meisten Lesern sehr begrüßt wurden. Jetzt sind wir einen weiteren Schritt gegangen und haben unter anderem Schriftart und Schriftgröße von unseren "Schwesterredaktionen" übernommen. Ab heute ist Ihr Roter Punkt noch übersichtlicher und nutzwertiger. Zum leichteren und luftigeren Eindruck tragen die größere Grundschrift ebenso bei wie der größere Weißraum auf den Seiten oder auch neue optische Elemente, die auf Anhieb deutlich machen, worum es im Text geht. Bewährtes bleibt erhalten: Mit dem Relaunch schaffen wir Platz für noch mehr interessante, relevante und unterhaltsame Geschichten aus der direkten Nachbarschaft. Und für viele ausgewählte Tipps und Fakten mit konkretem Nutzen für Ihren Alltag. Der Rote Punkt als unser Markenzeichen bleibt natürlich.

Wir freuen uns über Resonanz

Das zu entwickeln, hat uns große Freude gemacht. Wie gefällt es Ihnen? Sagen Sie es uns und hinterlassen Sie auf dieser Seite bitte Ihren Kommentar.