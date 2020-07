Viele Ratinger haben mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen, denn der Lockdown hat zu vielen Einschränkungen geführt. Doch einige konnten der verordneten Entschleunigung auch positive Aspekte abgewinnen. Dazu zählen Eveline Huckenbeck und ihre Freundin Sabine Ritter. Sie entdeckten den schönen Poensgenpark als natürliche Kulisse, in der man herrlich singen kann - zur eigenen Freude, und der mancher Spaziergänger. Von der Muse geküsst wurden die beiden auch noch.

"Damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt, haben Sabine und ich uns die erste Zeit nach dem Lockdown bestimmt dreimal in der Woche vormittags im Park getroffen", erzählt Eveline Huckenbeck. Irgendwann kam ihre Freundin auf die Idee, ihr das Kinderlied „Ich bin bei euch alle Tage" beizubringen, dass die Kinder ihrer Kirchengemeinde gerade lernen.

Weil große und kleine Parkbesucher auf ihren Gesang so positiv reagierten, erweiterte das Duo bald sein Repertoire um weitere Frühlings- und Volkslieder: "Alle Vögel sind schon da", "Im Frühtau zu Berge" oder "Die Gedanken sind frei" gaben sie zum Besten, natürlich stets unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Freude durch Kinder- und Frühlingslieder

"Einige grüßten freundlich aus der Ferne, andere sangen sogar mit", erzählt Eveline Huckenbeck, die mit ihrer zehn Jahre älteren Freundin auf besonderen Wunsch eines Mädchens auch "Grün, grün, grün sind alle meine Kleider" vortrug. Außerdem Kinderlieder von "Kommt ein Vogel geflogen" bis "Hänschen klein". "Modernere kennen wir nicht", sagt die 61-Jährige, "denn wir sind schließlich schon etwas in die Jahre gekommen."

Gerne erinnert sie sich auch an den Vater mit seinem circa dreijährigen Sohn. "Nachdem wir einige Lieder gesungen hatten, musste der Vater uns noch eine ganze Weile mit dem Kinderwagen hinterherfahren, denn der Kleine wollte immer noch eine weitere Zugabe. Die hat er dann bekommen. Und wir hatten unseren Spaß dabei."

Ja, und dann war da ja auch noch die Geschichte mit dem Musenkuss. Daran kann sich Eveline Huckenbeck noch genau erinnern: "Ich ging mal wieder eines Morgens bei herrlichem Sonnenschein Richtung Poensgenpark und blickte vom Hauser Ring auf die Wasserburg. Da kam mir einfach in den Sinn: Ach, Du schöner Poensgenpark! Einfach, weil ich mich so gefreut habe, dass es dort so schön ist."

Das Lied wuchs "wie die Blumen im Park"

Aus dem "Ach" wurde ein "Oh", und im Laufe der nächsten Wochen wuchs das Lied beim gemeinsamen Gesang mit ihrer Freundin Strophe um Strophe - "wie die Blumen im Park", schmunzelt die Komponistin.

Der Lockdown ist inzwischen vorbei, aber die schönen Erinnerungen und das Lied sind geblieben. Für alle, die es zur Melodie von "Oh, Du schöner Westerwald" einmal selbst nachsingen möchten, haben wir es unten abgedruckt.

Handyaufnahme mit Vogelchor

Wer dazu vorher noch eine musikalische Inspiration benötigt, dem schickt Eveline Huckenbeck gerne eine Amateur-Aufnahme von dem Lied zu. Schicken Sie bei Interesse eine E-Mail an emmaeve@gmx.de. Die Handy-Aufnahme entstand im Poensgenpark. Darauf ist auch die per Tablet zugespielte Klavierbegleitung von Eveline Huckenbecks Ehemann zu hören. Außerdem haben sich, zur großen Freude der Sängerinnen, "reichlich Vögel beteiligt".

Das Poensgenpark-Lied

1.

Oh du schöner Poensgenpark

Mit den seltnen Bäumen.

In den Wiesen blühen all die Blumen fein;

Und über uns der Sonnenschein

Dringt tief ins Herz hinein.

2.

Oh du wunderbarer Poensgenpark

In dir mag ich träumen

An der Anger, die durch deine Auen fließt.

Dann sich aus Herz und Seel’ ergießt

Ein heiteres Frühlingslied.

3.

Oh du heiß geliebter Poensgenpark!

Du erquickt mich wieder.

In der ach so schwierigen Corona-Zeit

Schenkst du mir durch dein grünes Kleid

Ins Herze Dankbarkeit.