„Kerstin Griese trifft … Franziska Giffey“ wird am Dienstag, 31. März, um 18 Uhr als Livestream auf www.kerstin-griese.de und auf Facebook übertragen. „Das ist in den jetzigen Zeiten die bestmögliche Alternative zu der eigentlich vorgesehen öffentlichen Veranstaltung“, sagt Sozialstaatssekretärin Griese. „Fragen an Familienministerin Giffey und mich können vorab an kerstin.griese@bundestag.de oder während des Livestreams auf Facebook gestellt werden.“

Wichtigstes Thema der Diskussion werden die Maßnahmen sein, die die Bundesregierung gegen die Folgen der Coronakrise ergriffen hat. „Die Familien sind in ganz besonderem Maße betroffen, das beginnt bei der Organisation des Alltags und besonderen Belastungssituationen und reicht zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Griese. „Um finanzielle Einbußen auszugleichen, hat Franziska Giffey einen Not-Kinderzuschlag auf den Weg gebracht.“

Lohnersatz für Eltern

Der Bundestag habe einen Lohnersatz für Eltern beschlossen, die wegen der Schließung von Kitas und Schulen zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit gehen können. Auch die Maßnahmen des Arbeits- und Sozialministeriums mit einem großen Sozialschutzpaket seien eine wichtige Unterstützung für viele Familien, betont die Ratinger SPD-Abgeordnete. „Dazu gehören das Krisen-Kurzarbeitergeld und der deutlich erleichterte Zugang zur Grundsicherung.“

Die „Kerstin Griese trifft …“-Veranstaltung mit Bärbel Bas, Vizechefin der SPD-Bundestagsfraktion, die für den 2. April im Bürgerhaus Ratingen geplant war, ist abgesagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt