Die Verbindung zwischen Ratingen und Lintorf wird für Fahrradfahrer deutlich verbessert. Das haben die Ratspolitiker auf ihrer letzten Sitzung entschieden. Laut dem einstimmigen Beschluss soll der Radweg zwischen der Fahrbahn des Blyth-Valley-Rings (L239) und den Westbahn-Gleisen zwischen Jägerhofbrücke und Lintorf noch in diesem Jahr erneuert und auf der gesamten Strecke beleuchtet werden. Allerdings hatte die SPD zuvor die Sinnhaftigkeit der Beleuchtung infrage gestellt - und auch die Höhe der Kosten.

Immerhin 480.000 Euro hat die Verwaltung für die Illuminierung veranschlagt. Angesichts der Höhe dieser Kosten wolle sich die SPD Sinn und Zweck der Beleuchtung von der Verwaltung noch einmal in einer Vorlage darlegen lassen, hatte Fraktionschef Christian Wiglow zunächst gefordert. Die Sozialdemokraten sind ausgewiesene Beleuchtungsskeptiker. Schon in der vorgeschalteten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt (StUmA) hatte Gero Aschenbroich (SPD) vor negativen Folgen für die Natur gewarnt.

Außerdem fordert die SPD-Fraktion aktuell die Beleuchtung an der Straße "Zum Schwarzebruch" (von der Mülheimer Straße bis Eggerscheidt) "aus ökologischen- und Kostengründen" abzuschalten. Unter anderem wegen des Insektensterbens.

Intelligente Steuerung wurde vertagt

Michaela Maurer, Leiterin der Kommunalen Dienste, versprach im StUmA, noch einmal zu recherchieren, ob es dazu inzwischen genaue Zahlen für LED-Leuchten gibt. Herkömmliche Straßenlaternen, sagte sie, ziehen im Schnitt 450 Insekten pro Nacht an, ein Drittel von ihnen stirbt.

Auch die "intelligente Steuerung" der Beleuchtung wurde in den Ausschüssen angemahnt, so könnten die Lichter ausbleiben, wenn keine Radfahrer unterwegs sind. Doch übermäßig problematisieren wollten die Politiker diese Fragen im Rat nicht mehr: Nachts um drei müsse der Radweg vielleicht nicht beleuchtet sein, sagte etwa Gerold Fahr. Andererseits würde ein zu starker Lichtorgel-Effekt (durch Bewegungsmelder) die Autofahrer sicher irritieren. Aber wegen solcher "Kleinigkeiten" dürfe man "das wunderbare Projekt" nicht kaputtreden, sagte der CDU-Sprecher. Auch AfD, Grüne, FDP und Optimisten drängten auf eine zügige Umsetzung.

Nachdem schließlich noch Baudezernent Jochen Kral dem Vorsitzenden der Bürger-Union, Rainer Vogt, versichert hatte, dass seine Mitarbeiter die günstigste Beleuchtungs-Variante vorgeschlagen hätten und Bürgermeister Klaus Pesch ebenfalls angemahnt hatte, sich "nicht in den Details zu verbeißen", verwiesen die Politiker mit den Stimmen der SPD die Diskussion eben dieser Details in den Bau- und Vergabeausschuss (BVA). Das Gesamtpaket für die Sanierung und Illuminierung der Strecke wurde dagegen einstimmig beschlossen. "Nichts liegt uns ferner als den Tatendrang der Verwaltung zu behindern", begründete Christian Wiglow das Einlenken seiner Fraktion.

Landesbetrieb soll Kosten erstatten

Dieser Tatendrang besteht auch darin, dass die Stadt die Bezahlung für den Ausbau vorfinanziert. Denn für den betroffenen Abschnitt ist eigentlich das Land, genauer: der Landesbetrieb Straßen NRW, zuständig. Da wegen der knappen Kapazitäten beim Landesbetrieb mit einer baldigen Sanierung des Radwegs nicht zu rechnen war, hat die Stadt Ratingen angeboten, die Maßnahme gegen Kostenerstattung (ca. 680.000 Euro) durchzuführen. Die entsprechend verhandelte Vereinbarung muss mit Straßen NRW noch abgeschlossen werden.

Nachdem der Kreis bereits den Radweg in Ratingen-Süd an der Knittkuhler Straße sowie zwischen Lintorf und Breitscheid-Nord saniert hat, kann nun die dritte große Radweg-Sanierung beginnen. Sie wird nicht nur die zentrale Verbindungsachse zwischen den einwohnerstarken Ortsteilen Ratingen-Mitte und Lintorf qualitativ stark aufwerten, denn darüber hinaus kommt der Strecke auch im überregionalen Verbindungsnetz - etwa als Verbindung zum Radschnellweg Ruhr (RS1) - eine wichtig Bedeutung zu.

Beleuchtung entspricht DIN 13201-1

Am Ende der Baumaßnahme soll der Geh- und Radweg auf der Westbahn-Seite als Zweirichtungsradweg ausgewiesen werden. „Wir hätten den Weg auch gern verbreitert“, sagt Baudezernent Kral mit Blick auf Forderungen der Grünen, doch offene Grunderwerbsfragen hätten den Planungsprozess unkalkulierbar in die Länge gezogen. Allerdings soll geprüft werden, ob der Weg nicht punktuell im Rahmen des bestehenden Planrechts moderat ausgebaut werden kann. Immerhin gibt es im Verlauf der Strecke auf den gesamten vier Kilometern keine einzige Einmündung.

Die Beleuchtung ist in einer Höhe von fünf Metern und mit einem Mastabstand von 40 Metern geplant. Sie würde "die nächtlichen Sichtverhältnisse" verbessern und wäre "für die objektive und subjektive Sichertheit der Radfahrer und Fußgänger" ein deutlicher Gewinn, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Außerdem entspricht sie der DIN 13201-1, die der Landesbetrieb zur Auflage gemacht hat. Die Kosten der Beleuchtung erstattet die Landesbehörde allerdings nicht. Diese trägt die Stadt Ratingen in voller Höhe selbst.