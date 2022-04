In Ratingen wird das Briefwahlbüro für die Landtagswahl nach Ostern am Dienstag, 19. April, geöffnet. Es befindet sich im 1. Obergeschoss im Westflügel des Rathauses (Eingang Ratssaal), Minoritenstraße 2-6. Der Urnengang findet am 15. Mai 2022 statt.

Mobilitätseingeschränkte Personen, die das Briefwahlbüro aufsuchen möchten, können den kleinen Seiteneingang nutzen; dort befindet sich ein Aufzug. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rathaus nach wie vor Maskenpflicht gilt.

Die Öffnungszeiten

Das Briefwahlbüro ist montags und dienstags von 8 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Freitag, 13. Mai, bleibt das Briefwahlbüro bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 14. Mai, ist es geschlossen.

Wer am eigentlichen Wahltag, 15. Mai, sein Wahlrecht nicht wahrnehmen kann, kann einen Antrag auf Teilnahme an der Briefwahl stellen: entweder schriftlich unter Angabe des Namens, der Anschrift und des Geburtsdatums per E-Mail an buergerbuero@ratingen.de oder durch persönliche Vorsprache im Briefwahlbüro.

Online-Antrag möglich

Auch online ist die Beantragung möglich: www.ratingen.de oder direkt über den Link https://infoservice.ratingen.de/IWS/startini.do?mb=105158028. Auf den Wahlbenachrichtigungskarten ist ein QR-Code aufgedruckt, über den ebenfalls ein Wahlschein beantragt werden kann.