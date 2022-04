Der erste Aktionstag des BiCK-Projektes Heilig Geist Ratingen war ein voller Erfolg. Gut 20 Akteure sind vor kurzem zusammen gekommen, um unter Anleitung von Dr. Norbert Tenten und Anette Hoffmann von der Biologischen Station in Monheim mit Hacke und Schere, Häcksler und Spaten tätig zu werden.

Die ersten Veränderungen sind nun zu sehen am Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen-West zwischen der Heilig Geist und der Versöhnungskirche, wo im Pfarrgarten ein Apfelbaum fachgerecht beschnitten wurde.

Menschen aller Generationen legten Hand an. Die Messdiener pflanzten Rosen um und bauten ein Obst-Spalier vor der Südwand der Kirche mit Pfirsich- Feigen- und Weinpflanzen. Eine andere Gruppe arbeitete schwer an der Umgestaltung eines immergrünen Efeubeetes in ein Paradies für Nachtfalter. Auch die Kleinsten halfen fleißig beim Einstreuen und Festtreten des Blumensamens.

Zwei Nachbarschafts-Hochbeete

Zwei Nachbarschafts-Hochbeete aus der Aktion „Essbare Stadt“ wurden aufgebaut und für eine erste Ernte von Kräutern und Gemüse zum Naschen vorbereitet. Es sollen noch Erdbeeren hinein gepflanzt werden. Sicherlich bietet sich in ein paar Wochen schon ein ganz anderes Bild.

Weitere Aktionstage vorgesehen

Zwei weitere Aktionstage sind vorgesehen: im Sommer mit der Anlage eines Topfgartens, eines Schattenbeetes mit Stauden und eines Sandariums als Brutstätte für erdnistende Wildbienen. Im Herbst sollen Knollen für Frühblüher ausgebracht werden.

Idee der Projektgruppe

Die Idee der Projektgruppe ist es, am Platz mehr Aufenthaltsqualität und mehr biologische Vielfalt zu schaffen. Insekten und vor allem Menschen sollen sich hier einfinden und wohlfühlen können.