Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag (15. März 2021) kreisweit 680 Infizierte, davon in Erkrath 47, in Haan 41, in Heiligenhaus 44, in Hilden 89, in Langenfeld 53, in Mettmann 45, in Monheim 40, in Ratingen 121, in Velbert 169 und in Wülfrath 31.

Bei 46 Prozent der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen. 15.031Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind eine 93-jährige Frau aus Mettmann und eine 77-jährige Frau aus Velbert. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 616.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 84,0.