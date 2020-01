Wegen Bauarbeiten muss die Haltestelle „Flurstraße“ der Buslinie O16 in Richtung Ratingen Ost S verlegt werden – ab Montag, 3. Februar, 8 Uhr, für etwa vier Tage.

In dieser Zeit liegt die Haltestelle etwa 150 Meter vorder eigentlichen Haltestelle, auf der Straße An der Hoffnung in Höhe der

Hausnummer 124.