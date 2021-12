Damit an Silvester alle den eigenen „Schlitten“ stehen lassen und auch in kleiner Runde Sekt statt Selters trinken können, verstärkt die Rheinbahn ihren Fahrplan deutlich. Viele Busse und Bahnen im gesamten Netz sind länger und häufiger unterwegs.

Die NachtExpress-Linien fahren im 30-Minuten-Takt durch bis morgens gegen 5 Uhr.

Angebot in der letzten Nacht des Jahres



Am Freitag, 31. Dezember, gilt tagsüber der Samstagsfahrplan. Die Straßenbahnen und U-Bahnen fahren bis 1:30 Uhr im unveränderten Samstagstakt. Ab 21 Uhr gilt auf vielen Buslinien, ab 1:30 Uhr auf vielen Bahnlinien ein spezieller Silvester-Fahrplan. Die Betriebspause (sonst zwischen 2 und 4 Uhr) entfällt. Für die besten Verbindungen zu später Stunde sorgt der NachtExpress: Die Buslinien NE1 bis NE8 bis 5 Uhr sowie die Stadtbahn-Linien U71, U72, U74/U76 (kombinierte Linie bis zur Haltestelle „Düsseldorf, Holthausen“) und U75 fahren ab 1:30 bis gegen 5 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die Linie U79 fährt alle 30 Minuten nach Wittlaer und alle 60 Minuten nach Duisburg-Duissern.

Fahrplan ins Neue Jahr

Daran schließt sich am Samstag, 1. Januar 2022, ab 5 Uhr nahtlos der Sonntagsfahrplan an. Die Linie U79 endet in Richtung Duisburg bis etwa 7:30 Uhr bereits in Wittlaer.

Alle zusätzlichen Fahrten sind bereits in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt. Antwort auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der „Schlauen Nummer“ Tel. 01806/504030 (0,20 €/Anruf aus allen deutschen Netzen).