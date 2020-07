IGEL eröffnet Webshop für Erdnägel und Bodenverankerungen

Der größte deutsche Anbieter für Erdnägel, Bodenverankerungen und Nivellierzubehör für den Straßenbau wartet ab sofort mit einem neuen Webshop auf. Alle hergestellten und vertriebenen Produkte können online auf www.igelgmbh.de bestellt und erworben werden. Produktbestellungen werden jetzt noch schneller bearbeitet und versandt. Neben Erdnägeln verfügt IGEL auch über eine riesige Auswahl an Erdschraubankern, Heringen, Spirafix und sonstigen Bodenankern aller Art. Natürlich sind auch die entsprechenden Werkzeuge zum Verwenden der Bodenanker im Shop erhältlich. Einschlaghilfen wie Rammhauben finden sich ebenso im Angebot wie Erdnagelzieher und andere Ausziehhilfen. Zusätzlich sind auch zahlreiche Artikel aus dem Bereich des Straßenbaus im Sortiment. Drahtseilhalter, Nivellierseile und eine große Auswahl an weiterem Nivellierzubehör können online erworben werden. Bei allen Produkten handelt es sich dabei um qualitativ hochwertige Ware, die in Deutschland gefertigt wird. Damit die Verankerungen und das Nivellierzubehör auch halten, was sie versprechen, ist die Qualität der Ware von höchster Bedeutung.

Wer etwas fest im Boden verankern möchte, wird in dem neuen Online-Shop auf jeden Fall fündig. Bei IGEL findet sich für jeden Anlass das passende Produkt. Die jahrzehntelange Erfahrung im Befestigen von Zelten, Hallen oder auch Gerüsten liegt der Produktauswahl zugrunde. Vom Spirafix bis zum einfachen Hering ist für jedes Zelt oder Gerüst die passende Lösung dabei. Wer sich unsicher bei der Auswahl der Bodenverankerung ist, kann sich durch die Profis direkt beraten lassen. Mitarbeiter von IGEL stehen per Email oder Telefon für Kundenanfragen jeder Art zur Verfügung. So finden auch Laien schnell das richtige Produkt. Der Webshop ist zudem übersichtlich strukturiert, sodass man sich schnell in den unterschiedlichen Kategorien zurechtfindet.

Die schnelle Bearbeitung der Bestellungen kann nur durch ein großes Sortiment gewährleistet werden. Das über 100.000 Teile fassende Lager von IGEL macht dies möglich. Dadurch werden eine schnelle Verfügbarkeit und eine entsprechende schnelle Lieferung garantiert. Neben der normalen Lieferung kann auch die Expresszustellung ausgewählt werden, um die Ware noch früher zu erhalten. Falls das Produkt direkt am nächsten Werktag benötigt wird, bietet Igel sogar einen direkten Transport per Kurier an. So können auch kurzfristige Projekte schnellstmöglich umgesetzt werden. Dies macht den Online-Shop zu einem flexiblen Partner, der auch bei akut auftretenden Problemen schnell mit den passenden Produkten unter die Arme greifen kann.

Das neue Online-Angebot ermöglicht dem Kunden eine schnelle Beratung und Lieferung der bestellten Produkte, auch wenn sich dieser weit weg vom Lager des Anbieters befindet. Der Shop und die Beratung sind dabei auch für internationale Kunden zugänglich. Webseite und Kundenkontakt können auch in englischer Sprache in Anspruch genommen werden. Neben dem normalen Warenkorb gibt es auf www.igelgmbh.de auch die Kategorien Merkzettel und Anfragekorb. Auf dem virtuellen Merkzettel können interessante Produkte schon einmal vorgemerkt werden, sodass man später über den Kauf entscheiden kann. In den Anfragekorb können jene Produkte gelegt werden, die für den nächsten Besuch im Online-Shop in Frage kommen. Diese werden dann für das nächste Mal von IGEL schon einmal auf Verfügbarkeit und Preis geprüft. Das Ganze ist natürlich komplett unverbindlich. Diese Funktionen machen den Kauf bei IGEL einfacher und übersichtlicher.

Wer also einen kompetenten Partner im Bereich Bodenverankerungen und Co. sucht, ist beim Online-Shop von IGEL genau richtig. Das große Lager ermöglicht schnelle Lieferzeiten bei einem riesigen Sortiment. Der größte deutsche Anbieter in diesem Bereich lässt sowohl bei Bodenankern aller Art als auch bei Nivellierzubehör für den Straßenbau keine Wünsche offen. Der neue Shop macht den Kauf der passenden Produkte in Verbindung mit der direkten und kompetenten Beratung noch einfacher und professioneller. Vorbeischauen lohnt sich also.

Die IGEL GmbH in Ratingen ist mit über 200.000 verkauften Nägeln pro Jahr der Spezialist für Erdnägel in Deutschland. Erdschraubanker und T-Eisen-Heringe für den Camping-Bereich runden das Sortiment für Bodenverankerungen ab. Im Bereich Straßenbau liefert IGEL eine eigene Serie an Nivellierführern, Nivellierzubehör und Schnureisen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1992 gegründet. Durch das eigene Lager mit über 100.000 verfügbaren Produkten können die namhaften Kunden im Zelt- und Hallenbau schnell und bedarfsspezifisch beliefert werden. Geschäftsführer Manuel Simon leitet das Geschäft seit Juli 2010 und beliefert Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Spanien.

Kontakt

IGEL GmbH

Manuel Simon

Hubert-Wollenberg-Str. 11A

40878 Ratingen

+49210241343

+492102443639

info@igelgmbh.de

https://www.igelgmbh.de