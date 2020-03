Im Kreis Mettmann sind derzeit keine weiteren Erkrankten zu vermelden. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Montagmittag mit. Es bleibt bei den sechs Erkrankten in Erkrath.

Bei den Verdachtsfällen ist die Lage dynamisch, teilte die Pressestelle weiter mit. Es würden zwar weiterhin immer wieder zusätzliche Fälle gemeldet, gleichzeitig gebe es aber auch Meldungen von Personen, die negativ getestet wurden.

Aktuell gibt es im Kreis Mettmann elf begründete Verdachtsfälle. Außer dem in Ratingen, noch einen in Velbert, einen in Mettmann, einen in Langenfeld, zwei in Heiligenhaus und fünf in Erkrath. Die Betroffenen wurden zuhause abgesondert. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht erforderlich, heißt es. Bei den Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.