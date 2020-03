Für den Donnerstagabend vermeldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann 17 Corona-Erkrankungsfälle (neun in Erkrath, drei in Haan, zwei in Langenfeld sowie je einen in Mettmann, Ratingen und Wülfrath). In Ratingen-Lintorf bleibt das Kopernikus-Gymnasium vorsorglich am Freitag geschlossen.

Zahl der Verdachtsfälle auf 34 erhöht

Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich gegenüber der Meldung von Donnerstagmiittag um 17 Fälle auf nunmehr 34 erhöht (zwölf in Erkrath, sechs in Ratingen, je drei in Haan, Hilden, Langenfeld und Mettmann sowie je zwei in Monheim und Velbert).

Hochdahl schließt auch Gymnasium

Bei einem Verdachtsfall in Erkrath handelt es sich um einen Schüler des Gymnasiums Hochdahl. Dieser hatte Kontakt mit einem Erkrankten. Er zeigt bislang keine Symptome. Als Vorsichtsmaßnahme hat die Stadt das Gymnasium bis einschließlich Freitag geschlossen. Sollte das Testergebnis negativ sein, kann die Schule am Montag wieder öffnen.

Lintorfer Schüler bislang ohne Symptome

Vorsorglich geschlossen bleibt bis zum Ende der Woche auch das Kopernikus-Gymnasium in Ratingen. Auch hier gab es einen Kontakt zu einem Erkrankten, die Kontaktperson ist aber bislang ohne Symptome. Auch hier hofft man auf ein negatives Testergebnis, sodass die Schule am Montag wieder öffnen kann.