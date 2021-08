Das städtische Jugendzentrum LUX an der Turmstraße 5 in Ratingen bietet nach den Sommerferien wieder verschiedenen Angebote für Kinder und Jugendliche an, teilweise mit veränderten Öffnungszeiten.

So findet der beliebte Kindernachmittag ab sofort montags statt (ursprünglich war es der Donnerstag), in der Zeit von 16 bis 19 Uhr können sich die jüngeren Besucher ab sechs Jahren auf ein buntes Programm mit vielen Bastel- und Spielaktionen freuen.

Dienstags bis freitags öffnet ab 16 Uhr das Jugendcafé mit allen Freizeitmöglichkeiten wie zum Beispiel Playstation, Tischtennis, Billard oder Kicker für alle Kids ab zwölf. Zur gleichen Zeit ist das hauseigene Tonstudio in Betrieb und kann nach vorheriger Terminabsprache genutzt werden.

Kegelbahn für Kindergeburtstage

Über die „offene Tür“ werden Tanz- oder Nähkurse angeboten, die Schauspielklasse „Acting Class“ trifft sich einmal wöchentlich und weitere Veranstaltungen und Projekte sind bereits in Planung. Auch die Kegelbahn kann wieder für Kindergeburtstage gemietet werden.

Programm und mehr Infos

Das Programm findet zurzeit noch etwas eingeschränkt in kleineren Gruppen statt, es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.

Detaillierte Informationen zu allen Angeboten, Öffnungszeiten und Anmeldungen gibt es auf der Homepage des Jugendzentrums unter: www.lux-ratingen.de oder unter Telefon 02102/550-5600.