Die Halbjahres-Zeugnisse werden am Freitag, 31. Januar, an den Schulen ausgegeben, in den Grundschulen bereits seit Montag, 27. Januar. Auch die Bezirksregierung Düsseldorf bietet - neben den Sorgentelefonen von Städten und sozialen Einrichtungen - wieder die „Nummer gegen Zeugniskummer“ an. Dort können Schüler sowie Eltern vor allem rechtliche Fragen klären. Dabei geht es zum Beispiel um ungerechte Notengebung oder Fragen zur Schullaufbahn.

Das Zeugnistelefon zu Fragen aus den Schulformen

- Realschule,

- Gymnasium,

- Gesamtschule,

- Sekundarschule,

- Gemeinschaftsschule

- und Berufskolleg

ist erreichbar unter der Rufnummer 0211/4754002 am Freitag, 31. Januar, Montag, 3. Februar, und Dienstag, 4. Februar, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr.

- Grundschule,

- Hauptschule

- und Förderschule

ist zu den gleich Zeiten erreichbar unter der Rufnummer 02104/99-0.