Das Museum Ratingen (Grabenstraße 21) lädt am Samstag, 2. Oktober, von 11.30 bis 13.30 Uhr alle interessierten Mädchen und Jungen zwischen zehn und 14 Jahren zur nächsten offenen Museumswerkstatt ein.

Passend zum Herbst können die Teilnehmer Blätter-Schalen in verschiedenen Formen und Größen aus Modelliermasse formen und diese im Anschluss bemalen. Es ist eine Anmeldung bis Freitag, 1. Oktober, notwendig, unter Telefon 02102/5504184 oder per Mail an: museum@ratingen.de

Regelmäßiges Angebot

"Die „Offene Museumswerkstatt“ ist ein regelmäßiges Angebot des Museums Ratingen im Rahmen des Landesförderprojektes „Kulturrucksack NRW“. Das Programm „Kulturrucksack NRW“ wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft und das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.", heißt es seitens des Amtes für Kultur und Tourismus der Stadt Ratingen