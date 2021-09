Einen Kennenlern-Abend bietet der Verein "Ratingen.nachhaltig" seinen Mitgliedern und allen Interessierten am Dienstag, 21. September. Ab 18.30 Uhr ist ein Tisch für den Nachhaltigkeits-Stammtisch im Huberts 1908 reserviert.

"Bei Getränken und leckerem Essen können Fragen gestellt und der Verein kennengelernt werden. Vor Ort werden die Kontaktdaten für die Nachverfolgung aufgenommen. Interessierte werden gebeten, sich per Mail an: vorstand@ratingen-nachhaltig.de anzumelden, damit die Tischgröße abgeschätzt werden kann.

Ratinger Tage der Nachhaltigkeit 2021

Die vom Verein "Ratingen.nachhaltig" organisierten Aktionstage fallen 2021 Pandemie-bedingt kleiner aus.

Bei den diesjährigen deutschlandweiten “Aktionstage Nachhaltigkeit” des Rates für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung vom 20. bis 26. September sind auch Aktionen in Ratingen angemeldet.

Wie schon im letzten Jahr hat der Verein "Ratingen.nachhaltig" Veranstaltungen rund um Themen der Nachhaltigen Entwicklung organisiert, wobei dieses Jahr Corona-bedingt auf die Einbindung externer Akteure verzichtet wurde.

“Aufgrund der sich ständig ändernden Regelungen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW hatten wir lange keine Planungssicherheit und haben deshalb schon im Frühjahr beschlossen, die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit dieses Jahr ganz klein durchzuführen. So konnten wir das Problem umgehen, nachher den Großteil der Veranstaltungen absagen oder verschieben zu müssen”, erklärt Vorstandsmitglied Maike Wilhelm.

Zigarettenkippen-Challenge

In diesem Jahr lädt der Verein am Sonntag, 19. September, wieder zu einer einstündigen Zigarettenkippen-Challenge in der Innenstadt ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem Unverpacktladen (Lintofer Straße 27). Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereines.

Kleider-Tausch-Party

Am Sonntag, 19. September, hat der Verein erneut eine Kleider-Tausch-Party organisiert: Von 15 bis 18 Uhr kann im Unverpacktladen nach neuen Schätzen gestöbert und sogenannten “Schrankleichen” ein zweites Leben geschenkt werden.

Jede Person darf maximal fünf saubere und sehr gut erhaltene Kleidungsstücke mitbringen und so viel mitnehmen, wie sie tragen kann. Auch Schuhe, Taschen oder Accessoires können getauscht werden, Unterwäsche ist hingegen nicht erwünscht.

Der Kleidertausch ist für alle Geschlechter, Erwachsene und Kinder. Der Schwerpunkt soll auf Kleidung für den bevorstehenden Herbst und Winter liegen.

Das Mitbringen von Einkaufstrolleys und Ähnlichem ist nicht erlaubt.

Für die Veranstaltung gelten die 3G-Regeln, die Kontaktnachverfolgung über eGuest und eine Maskenpflicht.

Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich vorher auf ihrem Smartphone unter: https://app.e-guest.de zu registrieren, um den Check-in zu vereinfachen.

Die Raumverhältnisse des Local Unverpackt erfordern eine Einbahnregelung im Tauschbereich. Das Bistro des Unverpacktladens lädt zu kalten Getränken im Innenhof ein.

Gestalten für den Klimastreik

Am Donnerstag, 23. September, lädt Fridays for Future zum gemeinsamen Gestalten von Schildern und Plakaten für den Klimastreik ein. Von 15 bis 18 Uhr stehen im Jugendzentrum LUX Pappen und Farben bereit, die von jung und alt, groß und klein, Familien und Freunden bemalt werden können.

Am Freitag, 24. September, beginnt um 15 die Demonstration am Marktplatz. Julia Merkelbach, Vorsitzende des Vereines: ”Wir laden alle Ratingerinnen und Ratinger ein, zwei Tage vor der Bundestagswahl gemeinsam für eine zukunftsfähige Politik zu demonstrieren. Auch hier vor Ort können Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden, die zu einer klimagerechten Zukunft beitragen!”.

"Zu den Veranstaltungen ist keine Anmeldung notwendig.", heißt es abschließend.