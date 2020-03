Im Kreis Mettmann ist die Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle am Wochenende auf 197 gestiegen. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Sonntag mitgeteilt. Während die Zahl der Erkrankten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, in Ratingen seit Freitagmittag konstant bei 25 lag, erhöhte sich diese Zahl bei allen übrigen Kreisstädten.

Die Lage hat sich im Kreis wie folgt entwickelt: In Erkrath gab es Sonntag 25 Erkrankte (Freitag 18), in Haan 27 (17), in Heiligenhaus sechs (fünf), in Hilden elf (acht), in Mettmann 14 (zehn), in Langenfeld 31 (23), in Monheim 19 (18), in Velbert 36 (27) sowie in Wülfrath vier (drei).

Kreis: Viele sind noch nicht erfasst

Zur Einordnung der Zahlen hatte die Pressestelle des Kreises bereits am Freitag mitgeteilt, es müsse davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln. Das hat mehrere Gründe. Denn zum einen sind noch nicht alle gemeldeten Fälle statistisch erfasst. Außerdem, heißt es weiter, gebe es mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte. Gemeinsam mit ebenfalls noch nicht identifizierten Verdachtsfällen würden sie eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.