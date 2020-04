Das Kreisgesundheitsamt in Mettmann muss zwei weitere Todesfälle vermelden. Ein 82-jähriger Monheimer, und eine 78-jährige Langenfelderin sind an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben.

Als Sachstand für Samstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt 353 Corona-Erkrankungsfälle und 301 Verdachtsfälle. In Erkrath gibt es 33 Erkrankte, in Haan 17, in Heiligenhaus 12, in Hilden 25, in Mettmann 29, in Langenfeld 58, in Monheim 30, in Ratingen 52, in Velbert 72 sowie in Wülfrath 25.

Der hohe Anstieg der Erkrankten im Vergleich zu den vergangenen Tagen hängt vermutlich mit der Eröffnung der zwei neuen Probeentnahmestellen zusammen. Zuvor wurden täglich 60 Proben entnommen, jetzt hat sich die Kapazität auf 200 Proben pro Tag erhöht.

Dunkelziffer sorgt für Unsicherheit



Nach wie vor gilt, dass davon ausgegangen werden muss, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zum Einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum Anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.