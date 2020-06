Pünktlich zum Beginn der Sommerferien öffnen die Stadtwerke Ratingen ihr Allwetterbad wieder für den Badebetrieb. Ab Montag, 29. Juni, haben Badegäste also wieder die Wahl, ob sie im Ratinger Angerbad oder in Lintorf ins kühle Nass springen wollen. Auch die Gastronomie La Lintorf verwöhnt dann wieder die Besucher. Eine Wiedereröffnung der angeschlossenen Saunaanlage ist in Lintorf bis Mitte Juli geplant.

Für das Allwetterbad haben die Stadtwerke - wie schon für das Angerbad - ein auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmtes Konzept erarbeitet, denn natürlich erfolgt die Öffnung unter Pandemiebedingungen, also mit entsprechenden Auflagen. Dabei konnten die Stadtwerke auf die guten Erfahrungen aus dem Angerbad zurückgreifen. Die dort getroffenen Maßnahmen würden gut greifen, erläuterte Bäderchef Marcus Haider.

Im Online-Shop Ticket sichern

Wesentliche Bestandteile dieses Konzeptes sind das Ticketsystem und die Öffnung des Bades in Zeitfenstern. Wer ins Bad möchte, muss sich nämlich vorher im Online-Shop der Ratinger Bäder ein E-Ticket sichern.

Die Buchung über die Internetseite www.ratinger-baeder.de sei vielen Stammgästen inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen, so Bäderchef Haider. Insbesondere für Jahreskarteninhaber, die sich beinahe täglich ein Ticket besorgen, gehöre der Besuch im Online-Shop nun fast schon zum "vorabendlichen Ritual“.

Zahlung auch per PayPal

„Auf Wunsch unserer Kunden haben wir in den vergangenen Tagen den Online-Shop um die Zahlungsmöglichkeit PayPal erweitert“, ergänzt Marc Bunse. Wegen der Senkung der Mehrwertsteuer werden außerdem die Preise leicht sinken, kündigte der Stadtwerke-Geschäftsführer an.

Zeitfenster des Allwetterbades

Das Allwetterbad in Lintorf wird analog zum Freibad Angerbad zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Freitag

1. Zeitfenster: 06:45 - 09:00 Uhr

2. Zeitfenster: 10:00 - 15:00 Uhr

3. Zeitfenster: 16:00 - 19:00 Uhr

Wochenende (Samstag, Sonntag) und Feiertage

1. Zeitfenster: 08:00 - 13:00 Uhr

2. Zeitfenster: 14:00 - 19:00 Uhr

Die zeitlichen Unterbrechungen von einer Stunde werden genutzt, damit die Gäste des jeweils beendeten Zeitfensters das Bad verlassen können und dann eine Zwischenreinigung und Desinfektion erfolgen kann.

Infos über Verhaltensregeln

Die Stadtwerke Ratingen bitten alle Badegäste, sich vor ihrem Besuch in den Ratinger Bädern ausführlich über die dort geltenden Verhaltensregeln zu informieren. Die Informationen zum Aufenthalt im Allwetterbad Lintorf sind ab sofort unter www.ratinger-baeder.de zu finden. Bei Fragen steht das Team der Ratinger Bäder telefonisch unter 02102 485-330 sowie per E-Mail unter ratinger-baeder@stadtwerke-ratingen.de zur Verfügung.