Ein Eltern-Kind-Turnen bietet der Turnverein Ratingen wieder ab Freitag, 14. Januar, jeden Freitag von 8.30 bis 9.30 Uhr in der Turnhalle Poststraße an.

Kinder von einem Jahr bis drei Jahre sind willkommen die ersten Schritte und Bewegungsaufgaben in der Turnhalle zu machen.

Mit vielfältigen Aufbauten an Klein- und Großgeräten, mit vielen Spielen und Liedern, kommen Kinder und Eltern zum gemeinsamen Sporterlebnis zusammen.

Anmelden zum Eltern-Kind-Turnen

Anmeldungen per Mail an: ralf.kastner@tv-ratingen.de . Die Teilnahme ist unter Berücksichtigung der 2G Regel plus Schnelltest möglich.