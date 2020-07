Stets zur Jahresmitte wechselt beim Lions Club Ratingen der Präsident. Dieses Mal geschah das unter ganz besonderen Bedingungen, nämlich bei strahlendem Sommerwetter im Autokino des Flughafens Essen/Mülheim.

Ungewöhnliche Zeiten setzen besondere Kreativität frei. Auch bei den Ratinger Lions. Deswegen fand die Ämterübergabe dieses Jahr im Autokino statt. Alles war glänzend organisiert. So konnten die Teilnehmer das Geschehen auf der Bühne auf der großen Leinwand des Kinos mitverfolgen.

Lions-Präsident für das Jahr 2020/21 ist jetzt Bernd Kantelberg aus Lintorf, der den Staffelstab vom Unternehmer Alexander Rebs übernahm. Zusammen mit seiner Frau betreibt der neue Präsident einen großen ambulanten Pflegedienst in Ratingen. „Nachhaltigkeit seit 40 Jahren“ lautet das Motto, das er sich für sein Amtsjahr gewählt hat.

Netzwerke und Nachhaltigkeit

Auf Netzwerke und gute Kontakte legt Bernd Kantelberg außerdem großen Wert. So steht er in regem Austausch mit dem Lions Club Ratinger Tor, dem Lions Club Velbert/Heiligenhaus und dem Rotary Club Ratingen. Und auch die Nachwuchs-Organisation der Lions, die Leos, wird er sicher nicht aus den Augen verlieren, schließlich war der Beauftragte für sie.

Und privat? Auch da bleibt Bernd Kantelberg seinem Motto treu: Sport treiben, gut und vernünftig essen, spannende Bücher lesen: also Körper, Geist und Seele als Einheit erleben - nachhaltig eben.

Lions sind erfolgreiche Spendensammler

Der Lions Club Ratingen besteht seit 40 Jahren. In dieser Zeit haben seine Mitglieder durch zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel den Adventskalender, das Golf-Turnier oder das Weihnachtssingen mehrere Hunderttausend Euro eingesammelt. Mit den Spenden werden hauptsächlich Projekte in Ratingen unterstützt, so die Ratinger Tafel, der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), die Lebenshilfe, Wohnungslose, Lernhilfen für Schüler und andere.

Mehr Infos unter www.lions-club-ratingen.de.