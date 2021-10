Ein Tanzcharity Event in Ratingen zugunsten der Organisation Pink Ribbon Deutschland findet jährlich im Oktober statt, organisiert von Saskia Reuter. Diesmal wird es ein Halloween Zumba Charity Event für alle ab 15 Jahren und Erwachsene geben.

"Statt einer Eintrittsgebühr bestimmen die Teilnehmer selbst die Höhe der Spende, die zu 100 Prozent an die Organisation Pink Ribbon Deutschland geht.", so Reuter. Diese kann am Tag selbst, also am Sonntag, 31. Oktober, mitgebracht werden. Der Einlass ist um 14.30 Uhr, das Event startet um 15 Uhr und findet bis etwa 17 Uhr statt. Eine Kostümierung ist erwünscht, allerdings keine Pflicht.

Registrieren für Teilnahme

Eine Teilnahme ist nur durch vorherige Registrierung per Mail an: saskiareuter@arcor.de möglich, am Tag selbst kann leider kein spontaner Einlass gewährt werden. "Ebenfalls ist ein Nachweis der 3 G`s vor Ort nötig. Unterstützen werden mich weitere fünf Kolleginnen aus Ratingen und Umgebung.", so Reuter abschließend.