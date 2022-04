Die Tafel Ratingen hatte sich um Fördermittel beim Tafel Deutschland e. V. beworben und wird nun mit einem Betrag von 10.000 Euro bei der Finanzierung ihres neuen Kühlfahrzeuges unterstützt.

„Mit dem neuen Wagen sind wir in der Lage, den Transport unserer Kühlware weiterhin optimal zu gewährleisten“, sagt Ingrid Bauer, erste Vorsitzende der Tafel Ratingen. „Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelabgabe hinaus gezielt finanziell gefördert werden. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, erklärt Wilhelm Kratzer, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-Regionalgesellschaft Grevenbroich.

Lidl seit März 2008 aktiv

Bereits seit März 2008 arbeitet das Unternehmen Lidl mit dem Dachverband der deutschen Tafeln zusammen und hat diese Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut. Mittlerweile wurden über 6.200 Pfandautomaten in über 3.200 Filialen mit einem Pfandspendenknopf ausgestattet. Bei der Rückgabe von Leergut können Kunden mittels Knopfdruck entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafel Deutschland spenden möchten. Das Ergebnis: Über 24 Millionen Euro gingen bis heute an den Tafel Deutschland e. V., davon rund 3.140.000 Euro an die Tafeln Nordrhein-Westfalen.