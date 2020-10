Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken - das muss für eine Stadt wie Ratingen die Devise sein. Die "Customer Journey 2.0", die jetzt im Rathaus vorgestellt wurde, soll diesen Weg weiter ebnen. Nina Bauer, die Geschäftsführerin der Ratingen Marketing GmbH (RMG) , Bürgermeister Klaus Pesch, Aufsichtsratsvorsitzender der RMG, sowie sein Stellvertreter Dirk Wittmer erläuterten, wohin es auf der "Kundenreise 2.0" gehen soll.

Dabei wurde klar: Es liegt nicht nur an der Corona-Krise, dass Handel, Dienstleistung und Gastronomie in unserer Stadt neue Impulse brauchen. Auch andere Entwicklungen, vor allem der Boom des Online-Handels, zwingen zu neuem Denken.

22.000 User

Daher hat die RMG an der Verbesserung und Erweiterung der Ratingen-App "gebastelt". Dafür gab es Landesfördermittel in Höhe von 147.000 Euro. Außerdem hatte die RMG mit dem Institut für Forschung und Handel Köln einen wissenschaftlichen Projektpartner. Die App an sich, die 2016 an den Start ging, hat eine gute Resonanz: Es gibt 22.000 User, 93 Prozent von ihnen kehren immer wieder zurück, um Informationen einzuholen. Es gibt in der App unter anderem einen Veranstaltungskalender mit Ticketfunktion, ein digitales Parkleitsystem, Angaben zu den aktuellen Spritpreisen, einen Anbindung ans ÖPNV-Angebot und einen viel genutzten Müllabfuhr-Kalender. Nun gibt es diese vier Neuerungen:

1.) Just ask! - Der Ratingen-Chat. Mit dieser Funktion kann man direkt mit Ratinger Unternehmen Kontakt aufnehmen - etwa, um zu erfahren, ob gerade ein bestimmtes Produkt verfügbar ist, oder um einen Tisch in einem Restaurant zu reservieren.

2.) Die neue Dumeklemmer-Card. Ab sofort kann der Kunde selbst bestimmen, welchen Wert die Karte haben soll. Der Einkaufsgutschein ist aufladbar bis zu einem Betrag von 200 Euro. Wer die Karte verschenken will, bekommt dazu einen Geschenkumschlag (vier Motive stehen zur Auswahl). Der Gutschein kann als reguläres Zahlungsmittel eingesetzt werden, er kann in Cent-genauen Teilbeträgen eingelöst werden. Die Liste der Partnerunternehmen findet man in der Ratingen-App und unter www.ratingen-entdecken.de (auch diese Seite wurde "aufgefrischt").

3.) Ratingen Card - die neue Treuekarte für Ratingen. Mit dieser Karte kann man bei allen Partnerunternehmen Bonuspunkte sammeln und einlösen. Ein Punkt entspricht genau 0,01 Euro. Auch in diesem Fall findet man die Liste der Partner in der App und auf der genannten Website. Geschäfte, die die Dumeklemmer-Card und/oder die Treuekarte akzeptieren, sind durch einen Aufkleber gekennzeichnet.

4.) Parken+. Mit dieser Funktion können die Besucher der Ratinger Innenstadt ab sofort kontakt- und bargeldlos in den städtischen Parkhäusern parken und bezahlen – entweder durch Verrechnung mit gesammelten Ratingen-Card-Punkten oder per Lastschrift-Mandat. Parken+ kann bei der Ratingen Marketing GmbH beantragt werden.

Alle weiteren Infos findet man unter den erwähnten Quellen, also in der App und im Netz. Die "Customer Journey 2.0 wurde unterstützt von der Sparkasse HRV, den Stadtwerken Ratingen, der IHK, dem Handelsverband Nordrhein-Westfalen/Rheinland, dem Unternehmensverband Ratingen und dem Verein "Aktiv für Ratingen".