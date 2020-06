Entspannte DJ-Musik auf dem Marktplatz, Lesungen vor dem Rathaus, Open-Air-Kino und obendrein ein Gewinnspiel, bei dem man einen Shoppingtag wie im Fernsehen gewinnen kann - hört sich nach einem guten Plan für die Sommerferien an? Ist es! Ersonnen und vorbereitet hat die Aktionen das Team der städtischen Ratingen Marketing GmbH (RMG). Der Aufsichtsrat hat dafür extra ein überplanmäßiges Budget bewilligt. Denn, klar: Außer um zusätzliches Ferien-Entertainment geht es vor allem um Unterstützung für die lokalen Einzelhändler und Gastronomen.

"Ratingen - Entdecke Deine Stadt neu" heißt die Kampagne, die aus den drei Bausteinen Einkaufen, Erleben und Genießen besteht. "Wir wollen dadurch vermitteln, dass Ratingen eine Stadt ist, die man trotz aller Corona-Auflagen genießen kann", fasst RMG-Geschäftsführerin Nina Bauer die Idee der Kampagne zusammen. Und natürlich sollen die geplanten Aktionen auch Anreize bieten, Einkäufe nicht bei großen Online-Versandhändlern zu tätigen, sondern den heimischen Handel zu unterstützen.

Ein Einkaufsbudget von 333 Euro

„Support Your Locals – Shop Your Day!“ (frei übersetzt: Unterstütze ortsansässige Kaufleute, genieße den Einkauf) lautet deshalb die Überschrift der ersten RMG-Aktion, die am kommenden Montag beginnt. Dabei handelt es sich um ein Gewinnspiel, bei dem man einen verrückten Shoppingtag gewinnen kann. Denn die drei Gewinner erhalten am 29. August ein Einkaufsbudget von je 333 Euro.

Unter dem Motto „Mein perfekter Tag in Ratingen!" dürfen sie sich dann in drei Stunden alles kaufen, was sie für ihren perfekten Tag in Ratingen benötigen – vom Outfit bis zur Requisite. Dabei sollen sie ihr Budget möglichst auf den Cent genau ausgeben. Das Shopping-Spektakel wird übrigens via Social Media begleitet - also fast wie im Fernsehen...

Hier stehen die Gewinnspielboxen

Was man dafür tun muss? Bis zum Ende der Sommerferien sechs Stempel von sechs unterschiedlichen Einzelhändlern sammeln. Die erhält man ab einem Einkauf im Wert von mindestens zehn Euro. Entsprechende Flyer zum Stempel-Sammeln liegen in den teilnehmenden Geschäften in der City und in den Stadtteilen bereit.

Eine Übersicht über alle Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, kann man unter www.rmg-ratingen.de und auf den Aktionsplakaten an den folgenden Standorten der Gewinnspielboxen einsehen:

Ratinger Innenstadt: Reisezentrum Tonnaer, Oberstraße 2; Barrique, Düsseldorferstraße 26a.

Lintorf: Leib & Rebe, Speestraße 26.

Hösel: Optik Palm, Heiligenhauser Straße 1.

Ratingen-West: EURONICS XXL Johann + Wittmer, Kaiserswerther Straße 95.

Bei voller Stempelkarte muss man, um gewinnen zu können, nur noch die Frage beantworten, wie man sich persönlich seinen "perfekten Tag in Ratingen" vorstellt.

Neben den drei Hauptpreisen gibt es noch fünf Einkaufsgutscheine von Euronics XXL Johann + Wittmer im Wert von jeweils 20 Euro und fünf mal zwei Kinotickets für das Open-Air-Kino auf dem Rathausvorplatz zu gewinnen.

Lesungen, Kino und Chillout-Musik

Das Filmegucken unter freiem Himmel ist am letzten Sommerferien-Wochenende vom 14. bis 16. August auch das letzte der drei RMG-Aktionen unter dem Motto „Erleben“. Ab 4. Juli gibt es - natürlich unter Einhaltung der aktuellen Schutz-und Hygienemaßnahmen - zusätzlich immer samstags von 18 bis 21 Uhr Chillout-Musik auf dem Marktplatz.

Außerdem finden am 11. und 25. Juli sowie am 8. August in Kooperation mit den drei inhabergeführten Buchhandlungen aus Ratingen Mitte Lesungen vor dem Rathaus statt. Genauere Infos rmationen dazu sowie zum Baustein „Genießen“ veröffentlicht die RMG in Kürze.