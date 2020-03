Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und um ihren Beitrag zur Prävention zu erweitern, wird die Sparkasse HRV ab dem 23. März in vier ihrer Filialen den personenbedienten Service bis auf weiteres einstellen. In Ratingen sind die Filialen in Homberg und Hösel von dieser Regelung betroffen. Auch die Samstagsöffnung der Hauptfiliale Ratingen wird ab dem 28. März bis auf weiteres eingestellt.

Das Selbstbedienungsangebot bleibt in allen Filialen erhalten und kann zu den üblichen Zeiten genutzt werden. Die Teams der vorübergehend geschlossenen Filialen werden in anderen Filialen und Abteilungen der Sparkasse eingesetzt, insbesondere zur Verstärkung des telefonischen Kunden-Service-Centers. Andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in dieser Situation für ihr Kind zuhause da sein.

"Kunden und Mitarbeiter schützen"

„Es ist uns sehr wichtig, unsere Kunden und Mitarbeitenden so gut wie möglich vor einer Ansteckungsgefahr zu schützen“, begründet Jörg Buschmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, den jetzt beschlossenen Schritt. Darüber hinaus betont er, sei der Besuch der Filialen in vielen Fällen auch gar nicht erforderlich – die Sparkasse biete mehrere Alternativen, um Geldgeschäfte zu erledigen. Die Bargeldversorgung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs seien dabei jederzeit sichergestellt.