Carina Lucius gewinnt digitalen Vorlesewettbewerb

RATINGEN. Den Stadtentscheid des Lesewettbewerbs der Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen hat das Jugendamt Ratingen auch in Zeiten von Corona durchgeführt, natürlich digital. Vier Ratinger Schulen hatten ihre Schulsieger ins Rennen geschickt, am Ende gewann Carina Lucius (2.v.l.) vom Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium.

Es war allerdings für die Jury keine leichte Entscheidung, den ersten Platz zu besetzen, denn auch die drei anderen Teilnehmer - Runa-Enid Ochs von der Liebfrauenschule, Viona Samari (rechts) vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und David Köstermenke von der Martin-Luther-King-Gesamtschule - konnten mit ihrer Leseleistung beeindrucken. Am Ende setzte sich aber Carina Lucius als Stadtsiegerin durch. Sie vertritt Ratingen nun beim Online-Kreisentscheid, der aktuell läuft. Alle vier Finalisten des Ratinger Stadtentscheids erhalten in Kürze ein Überraschungspaket per Post vom Jugendamt.

Kollage: Stadt Ratingen