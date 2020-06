Bei einem Auffahrunfall an der Friedrich-Ebert-Straße in Recklinghausen wurden am Montag, 29. Juni, um 17.10 Uhr zwei Menschen leicht verletzt.

Ein 25-Jähriger aus Recklinghausen war in Höhe des Hansarings auf den Wagen einer 27-Jährigen

aufgefahren. Die Recklinghäuserin wollte vor einer Ampel halten und hatte gebremst.

Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.