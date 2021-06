Zwei unbekannte Männer beraubten am Sonntag, 6. Juni, um 17 Uhr einen 46-jährigen Recklinghäuser an der Ecke Martinistraße/ Springstraße in Recklinghausen. Sie brachten den Mann zu Boden und hielten ihn fest. Zudem trat einer der beiden zu.

Sie stahlen Bargeld und flüchteten in Richtung Innenstand. Der 46-Jährige war leicht verletzt.

Einer der Täter war etwa 38 bis 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der andere Täter war ebenfalls 38 bis 45 Jahre alt, 1,82 Meter groß und hatte ein blaues, angeschwollenes Gesicht.

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden.