Ein geparkter schwarzer Fiat Bravo wurde am Dienstag, 18. August, zwischen7.30 und 16.05 Uhr auf der Kölner Straße beschädigt.

Ein Schaden in Höhe von 5000 Euro blieb nach einer Unfallflucht zurück.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.