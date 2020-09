Nach den ersten Wochen des neuen Schuljahres hat die Polizei im Kreis Recklinghausen und Bottrop Bilanz ihrer Schulwegkontrollen gezogen. 554 Verkehrsteilnehmer waren an Schulen zu schnell unterwegs.

Der unrühmliche Spitzenreiter fuhr 58 Stundenkilometer im Tempo-30-Bereich. Elf Fahrzeuge stoppten die Beamten, weil mitfahrende Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert beziehungsweise nicht angeschnallt waren. 228 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden zur Kasse gebeten, weil sie sich nicht ans Halteverbot in Schultornähe hielten. Auch 72 Verstöße von Radfahrern wurden festgestellt. In unmittelbarer Nähe einer Grundschule in Bottrop-Kirchhellen ahndeten die Polizisten zwölf Rotlichtverstöße.

Weitere Schulwegkontrollen

Die Polizei kündigt weitere Schulwegkontrollen an und appelliert: Fahren Sie an Schulen besonders vorsichtig. Achten Sie immer auf Ihr Tempo. Lassen Sie sich während der Fahrt nicht durchs Smartphone ablenken. Der kurze Blick aufs Handy führt zu einem gefährlichen Blindflug. Bei 50 Kilometern pro Stunde legt man binnen einer Sekunde 14 Meter zurück. Diese eine Sekunde kann entscheidend sein.