Am Donnerstag, 9. Juli, wurde um 7.45 Uhr eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Hertener Straße in Recklinghausen leicht verletzt.

Während die 26-jährige Radfahrerin aus Recklinghausen auf der Hertener Straße fuhr, wollte zeitgleich ein 56-jähriger aus Gelsenkirchen mit seinem Auto aus einer Parkbucht an der Hertener

Straße ausparken, wobei es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand 200

Euro Sachschaden.