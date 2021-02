Als am Mittwoch, 3. Februar, ein 82-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Castroper Straße in Richtung Innenstadt fuhr und nach links auf den Dordrechtring abbog und zeitgleich ein 52-jähriger Fußgänger aus Recklinghausen den Dordrechtring überqueren wollte, fuhr der Autofahrer über den Fuß des Mannes.

Der Fußgänger prallte außerdem an den rechten Außenspiegel. Er musste mit leichten Verletzungen in einen Krankenhaus behandeltwerden.

Bei dem Unfall entstand nur sehr geringer Sachschaden.