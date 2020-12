Am Sonntagmorgen, 6. Dezember, gibt es durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm in der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten Sperrungen.

Gesperrt wird zwischen 9 Uhr und 11 Uhr die Auffahrt von der L511 auf die A43 nach Wuppertal und die Ausfahrt in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr von der A43 in Richtung Wuppertal auf die B225/Akkoallee. Eine Umleitung wird eingerichtet und Straßen.NRW wird in der Parallelfahrbahn Induktionsschleifen einbauen. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können passieren.