An der Hardtstraße hat sich am Donnerstag, 21. Januar, zwischen Mitternacht und dem späteren Nachmittag eine Unfallflucht ereignet. Dabei wurde ein weißer E-Corsa angefahren. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher wird noch gesucht. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0800/2361111.