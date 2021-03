Am Montagabend, 1. März, kam ein 31-jähriger Recklinghäuser gegen 21.15 Uhr aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache auf der Salentinstraße, circa 150 Meter hinter der Waldstraße, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Er war in Richtung Hochlarmark unterwegs. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Erste Erkenntnisse ergaben Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 9.500 Euro.