Am Sonntag, 23. August, hat ein Autofahrer gegen 17.30 Uhr auf der Herner Straße in Recklinghausen einen Unfall verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 56-jährige aus Essen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto.

Das Auto des 56-Jährigen kippte daraufhin zur Seite. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.Er gab allerdings zu, Drogen genommen zu haben. Außerdem hatte der Mann keinen Führerschein.

Sowohl das Auto des 56-Jährigen als auch der geparkte PKW mussten abgeschleppt werden. Der 56-Jährige wurde mit zur Wache genommen. Dort nahm ihm ein Arzt Blutproben ab.