Am Montag, 10. August, wurde um 5.55 Uhr ein Radler im Kreisverkehr auf der Bergknappenstraße, Recklinghausen angefahren und verletzt.

Als ein 54-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen in den Kreisverkehr auf der Bergknappenstraße einfahren wollte, stieß er dabei mit einem Radfahrer im Kreisverkehr zusammen.

Der 47-jährige Recklinghäuser verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand 2.100 Euro Sachschaden.