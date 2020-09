Als am Mittwoch, 2. September, eine 75-jährigeAutofahrerin aus Herten gegen 11 Uhr in Höhe des Hallenbades von der Herner Straße in Recklinghausen abbiegen wollte, stieß sie dabei mit einem 85-jährigen Recklinghäuser, der die Straße mit

seinem Fahrrad überqueren wollte, zusammen.

Der Mann verletzte sich leicht.

An denFahrzeugen entstand 200 Euro Sachschaden.